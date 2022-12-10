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НовостиВ мире10 декабря 2022 13:48

Бут поделился планами: вот, что он будет делать в России

Бут планирует заняться лечением зубов
София ГОНЧАРОВА
Бут поделился планами: вот, что он будет делать в России

Бут поделился планами: вот, что он будет делать в России

Фото: REUTERS

Вернувшийся в Россию Виктор Бут после длительного заключения в Америке поделился планами, что он будет делать в родной стране.

По его словам, за время содержания под стражей он потерял шесть зубов и теперь намерен решением этой проблемы. Об этом он заявил в интервью .

Также он рассказал, что он читал газету "Комсомольская правда", пока ждал возвращения домой в американском аэропорту. Россиянин Виктор Бут, возвращенный на родину после длительного заключения, дал первое интервью после освобождения. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию.

Сейчас Бут наслаждается снегом на родной земле и воздухом свободы, которых ему не хватало в течение десятилетнего заключения.

Сам Виктор ранее признавался, что после задержания в США американцы просили его "дать компромат на Путина", а взамен сулили сделку. Однако Бут так и остался непреклонен.