В Осло вручили Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию за "представление гражданского общества в своих странах" получил российский правозащитный центр "Мемориал"* Фото: REUTERS

В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Лауреатами Нобелевской премии мира в номинации "представление гражданского общества в своих странах" стали российский центр "Мемориал"*, который признан в России иноагентом и ликвидирован, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод. Размер Нобелевской премии в этом году составит 10 млн шведских крон, что составляет примерно 970 тыс. долларов. Награждал лауреатов председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Алесь Беляцкий в данный момент заключен в белорусской тюрьме, поэтому Нобелевскую медаль вместо него получила его жена Наталья Пинчук. "Мемориал"* представлял председатель правления организации Ян Рачинский, а от Украинского Центра гражданских свобод выступала его глава Александра Матвийчук.

Напомним, 30 мая 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры Россию заблокировал интернет-портал правозащитного центра "Мемориал"*.

Ранее Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

* Организация, признанная НКО-иноагентом, ликвидирована решением Верховного суда РФ