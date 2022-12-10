Evrensel: В НАТО задумали расширение за счет Кавказа и Балкан Фото: REUTERS

Члены НАТО задумали расширить пределы своего альянса за счет балканских государств и Закавказья. Об этом в публикации турецкой газеты Evrensel пишет обозреватель Юджель Оздемир.

По мнению автора, НАТО фактически сделала Украину зависимой от себя. Также в организацию также хотят вступить Финляндия и Швеция. Несмотря на то, что эти две страны уже де-факто стали частью Североатлантического альянса, Турция продолжает возражать, уточняется публикации.

- Процесс будет идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией, - предполагает Оздемир.

Эксперт объясняет свою позицию тем, что об этом свидетельствуют два важных саммита НАТО и ЕС, первый из которых прошел в Бухаресте на прошлой неделе.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс планировал расширение присутствия у границ России еще несколько лет назад. По его словам, речь идет о развертывании у границ России боевых групп бригадного уровня, которые при необходимости будут подготовлены для трансформации в более крупные соединения.