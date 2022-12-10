Видео удара истребителем Су-25 по бронетехнике ВСУ опубликовало Минобороны РФ Фото: REUTERS

Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчитались в Минобороны России.

"Пилоты «Грачей» в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто. Вести огонь в таких условиях — ещё сложнее", - пишет ведомство в своем телеграм-канале. Также уточняется, что следом за авиационными ударами экипаж совершил маневр с выпуском тепловых ловушек. Затем истребитель Су-25 вернулся на аэродром России.

Напомним, сегодня, 10 ноября 2022 года, российским войскам во время наступления в направлении Красного Лимана удалось занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения, утверждают в МО РФ.

Тем временем в Украине объявили воздушную тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Россией. Он озвучил "формулу мира" для начала диалога с Москвой. Согласно условиям российской стороне в числе прочего необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.