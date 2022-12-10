Умерла Элли Касимати, одна из главных свидетельниц по делу об убийстве Игоря Талькова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Элли Касимати - одна из главных свидетельниц по делу об убийстве Игоря Талькова. Директор певицы Азизы скончалась в Греции.

Как сообщает сайт MK.RU, перед смертью женщина сильно болела, а последние дни ее жизни прошли в страшных муках.

После трагического инцидента с Тальковым Касимати держалась по дальше от шоу-бизнеса, она лишь пыталась поддерживать контакты с несколькими людьми из тусовки.

- Некоторое время назад у нее диагностировали серьезное, неизлечимое заболевание. Она сильно похудела, весила всего 36 килограммов и не могла самостоятельно передвигаться. Доктора делали все, но спасти Элли не удалось, - сказано в публикации издания.

Напомним, Элли долгое время была директором певицы Азизы. В момент убийства Игоря Талькова она была рядом с певицей. Сама исполнительница заявляла, что Касимати была ее главной поддержкой и опорой в то время.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года, он был застрелен. Виновником в его смерти какое-то время считали сбежавшего в Израиль концертного директора Валерия Шляфмана, но позже появилась версия о случайным выстреле, произведенным телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.