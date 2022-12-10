Митингующие в Вене потребовали от властей Австрии отказаться от санкций против России

Митингующие в Вене требуют от властей Австрии приложить усилия для организации мирных переговоров России и Украины Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Несколько сотен человек вышли на митинг в Вене с требованиями к властям Австрии отменить санкции против России и сохранить нейтралитет и усилить борьбу с нелегальной миграцией, передает РИА Новости, отмечая активное участие вице-канцлера республики Хайнц-Кристиан Штрахе.

Организаторы митинга отметили, что нынешний кризис поразил "не столько климат, сколько парламент и правительство Австрии" в связи с чем призвали занять нейтральную позицию в вопросе конфликта в Украине и приложить усилия для организации мирных переговоров.

Тем временем протестующие держали австрийские и российские флаги, а также плакаты с надписями "Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания".

"Когда европейские политики предприняли бы шаги, сказав: мы хотим мира, мы хотим свести обе стороны конфликта за столом переговоров, хотим искать мирные решения, хотим найти выход из конфликта. Это все не происходит", - выступал экс-канцлер Штрахе перед митингующими.

Среди организаторов митинга активным оратором выступал Штрахе. Он подчеркивал также, что некоторые австрийские партии "мечтают" о вхождении страны в НАТО, утверждая, что нельзя оставлять без внимания их требования.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье писал, что "Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - говорится в публикации.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что страны Запада должны защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. По его словам, важно прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подойдя к этому "прагматично и без идеологических шор".