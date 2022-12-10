Бастрыкин призвал СК РФ дать правовую оценку сносу памятников на Украине

СК России даст правовую оценку сносу памятников Пушкину и Суворову в Тульчине Винницкой области Украины

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку по факту сноса памятников в Украине. Об этом написало ведомство в своем телеграм-канале. "Сообщается, что памятники полководцу Александру Васильевичу Суворову и поэту Александру Сергеевичу Пушкину демонтировали в городе Тульчине Винницкой области Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в городе Тульчин Винницкой области демонтировали памятники русскому поэту Александру Пушкину и российскому полководцу Александру Суворову. Об этом в ночь на 10 декабря в своем телеграм-канале сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир.

Ранее этого сообщалось, что в Украине в городе Одесса памятник русскому поэту Александру Пушкину заколотили деревянными щитами. По данным местного издания "Думская", это сделано для того, чтобы защитить монумент от возможных нападок вандалов. На снимке видно, что щиты полностью закрывают памятник.