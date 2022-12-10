Бастрыкин поручил СК России организовать проверку по факту надругательства над флагом РФ в Финляндии

СК РФ проведет проверку на основе данных МИД России о надругательстве над флагом в Финляндии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту надругательства над Государственным флагом РФ в Финляндии, сообщили в пресс-службе ведомства. "6 декабря в ходе проводившихся в городе Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжён Государственный флаг Российской Федерации", - приводятся слова Бастрыкина с уточнением о необходимости запросить в МИД России необходимую информацию.

Напомним, в МИД России 10 декабря сообщили, что в Финляндии произошел недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны. Все дело в том, что в городе Хельсинки во время проведения шествий сожгли флаг России.

"В связи с произошедшим в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны", - говорится в сообщении МИД.