Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине в 18 млрд евро на 2023 год

Украина получит кредит в 2023 году сроком на 10 лет в рамках льготного периода, уточнили в Совете ЕС Фото: REUTERS

Совет ЕС согласовал транш макрофинансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, разместив приказ на сайте органа. "Совет достиг соглашения по законодательному пакету, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 млрд евро", - говорится в документе. Украина получит кредит в 2023 году сроком на 10 лет в рамках льготного периода. На следующей неделе принятое решение направят на рассмотрение в Европарламент. Министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станъюра отметил, что Евросоюз намерен поддерживать Украину столько, сколько потребуется как в финансовом, так и в военном плане.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье писал, что "Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - говорится в публикации.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что страны Запада должны защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. По его словам, важно прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подойдя к этому "прагматично и без идеологических шор".