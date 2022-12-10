В Москве отменили или задержали по меньшей мере 32 рейса из-за снегопада Фото: REUTERS

По меньшей мере 32 рейса задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за тумана и сильного снегопада. Сообщения приостановили во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписание".

Ближе к 23:00 по Москве зафиксировано самое большое количество ограничений по рейсам в аэропорте Внуково. Там задержано минимум 13 рейсов, а 7 отменили вовсе. В Домодедово задерживаются 6 вылетов, а в Шереметьево - восемь сообщений.

В субботу, 10 декабря, в некоторые районы Москвы окутал сильный туман. Жители столицы делятся фото и видео города в дымке в социальных сетях. Кроме того, синоптики предвещали в столице сильный снег, местами мокрый, и гололед. Городские службы перешли на повышенным режим готовности из-за непогоды. Коммунальщики готовы очищать улицы, проезжую часть и дворы от снежных завалов. Также регулярно будет проводиться противогололедная обработка.