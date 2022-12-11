Боевики ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Мелитополю, погибли мирные жители

ВСУ нанесли удар по мирному городу Запорожской области из HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По окраине Мелитополя (Запорожская область РФ) нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars, полностью разрушена база отдыха. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По предварительным данным, в результате удара зафиксировано двое погибших мирных жителей города и десять пострадавших.

«Сегодня около 21:00 по окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели», — написал политик в своем телеграм-канале.

Также информацию об ударе по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS официально подтвердил и член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов, который в своем канале в Telegram опубликовал подробное видео с места событий.

Ранее Рогов заявлял о том, что Вооруженные силы Украины своими обстрелами и терактами пытаются посеять панику среди населения подконтрольной России части Запорожской области. Однако политик уверен, что планы украинских военных не осуществятся.