Боевики Вооруженных сил Украины устроили новый масштабный циничный обстрел мирного города Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате обстрела Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских боевиков была разрушена гостиница. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили информационному агентству ТАСС в администрации города.

«Попадание было в частную гостиницу, она в районе центрального рынка. Сейчас она не работала. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы», — отмечают местные чиновники в разговоре с журналистами.

По предварительным данным, удар по городу Стаханов мог быть нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил о том, что действия боевиков украинских Вооруженных сил и связанных с ними одиозных неонацистских нацбатальонов по отношению к населению Донбасса являются самым настоящим геноцидом. Путин отмечал, что именно недопущение новых фактов геноцида жителей Донецкой и Луганской народных республик стало одной из важнейших целей начавшейся 24 февраля нынешнего года по решению российского лидера специальной военной операции РФ на Украине.