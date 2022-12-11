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НовостиПолитика10 декабря 2022 22:00

В ЛНР заявили о разрушении гостиницы после удара боевиков ВСУ по Стаханову

Сейчас на месте инцидента активно работают спасатели
Александр КИСЛОВ
Боевики Вооруженных сил Украины устроили новый масштабный циничный обстрел мирного города Донбасса

Боевики Вооруженных сил Украины устроили новый масштабный циничный обстрел мирного города Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате обстрела Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских боевиков была разрушена гостиница. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили информационному агентству ТАСС в администрации города.

«Попадание было в частную гостиницу, она в районе центрального рынка. Сейчас она не работала. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы», — отмечают местные чиновники в разговоре с журналистами.

По предварительным данным, удар по городу Стаханов мог быть нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил о том, что действия боевиков украинских Вооруженных сил и связанных с ними одиозных неонацистских нацбатальонов по отношению к населению Донбасса являются самым настоящим геноцидом. Путин отмечал, что именно недопущение новых фактов геноцида жителей Донецкой и Луганской народных республик стало одной из важнейших целей начавшейся 24 февраля нынешнего года по решению российского лидера специальной военной операции РФ на Украине.