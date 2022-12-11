Сенатор Пушков предупредил Запад о последствиях необдуманных и агрессивных действий

Российский сенатор Алексей Пушков выступил с важным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и их союзникам необходимо задуматься о последствиях непродуманных и агрессивных действий - в частности, о колоссальной военной и иной помощи боевикам Вооруженных сил Украины. С соответствующим заявлением выступил член Совета Федерации РФ, телеведущий Алексей Пушков.

Он решил отреагировать на появившиеся в зарубежных средствах массовой информации (в частности, в американском интернет-издании The Hiil) сведений о том, что западные союзники Киева якобы крайне обеспокоены из-за "расползания" поставленного ВСУ вооружения по Европе и другим частям мира. По словам Пушкова, подобное положение дел на сегодняшний день выглядит вполне логичным и обоснованным, так что удивляться и изумляться происходящему западным политикам совершенно точно не нужно, а вот задуматься о пагубности своих действий (в первую очередь, накачивания Украины смертоносным оружием) им бы вполне стоило.

"Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями. Пока Западу удается, хотя и не нейтрализовать, но частично амортизировать эти процессы. Но потенциал амортизации и у него не бесконечен", - написал российский сенатор в своем официальном авторском телеграм-канале.