Bild: в Гамбурге власти решили поселить украинских беженцев в передвижных контейнерах

Украинских беженцев в Германии ждет проживание исключительно в контейнерах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Гамбурга (ФРГ) собираются разместить беженцев из Украины в передвижных контейнерах. Об этом сообщается в материале популярной немецкой газеты Bild.

В статье, в частности, уточняется, что более 50 тысяч мигрантов, зарегистрированных в городе, нуждаются в жилье, при этом среди них 20 тысяч граждан Украины. Местные власти решили разместить беженцев в передвижных контейнерах из-за нехватки мест в городских приютах и общежитиях. Известно также, что примерные размеры такого жилья составляют шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину.

Ранее стало известно о том, что многие жители европейских государств начали наотрез отказываться приютить у себя беженцев с Украины. В частности, особенно активно о нежелании принимать украинцев стали в последние месяцы публично заявлять жители Франции. Одной из причин отказа в приеме беженцев они называют "наглость" и неадекватное поведение самих украинцев.

Но гораздо более важной и веской причиной для отказа в размещении переселенцев стало то, что французские власти не предоставляют никаких льгот, выплат и социальных гарантий тем гражданам, кто все же согласится принять у себя беженцев с Украины.