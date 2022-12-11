Доцент РЭУ Гончаренко призвала россиян не доверять "золотым полкам" в магазинах

Россиян предупредили о важным правиле при выборе продуктов в магазине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко сообщила, что зачастую российские магазины используют технологии, которые стимулируют потребителей потратить максимально большую сумму сбережений. Об этом она рассказала журналистам агентства «Прайм».

Гончаренко рассказала в интервью изданию о том, что многие продавцы сознательно оформляют витрины и прилавки специальным образом — в частности, они ставят товар с истекающим сроком годности ближе к россиянам, чтобы его было легче взять. Эксперт также предупредила о правиле «золотой полки» в магазинах, согласно которому наиболее дорогостоящие предметы представлены на полках на уровне глаз и рук покупателя. Их располагают на высоте порядка 1,2-1,7 метра от пола, чтобы увеличить их продажи.

Ранее эксперты-товароведы также предупредили россиян о важности чтения этикеток на продуктах питания и других товарах в магазинах страны. При этом тщательно изучать гражданам необходимо все без исключения данные, указанные на этикетке, а не только привычную всем информацию о сроке годности и составе того или иного продукта.

Из всего разнообразия представленных на полке торговых точек брендов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют покупателям выбирать известных игроков рынка и при этом предпочтение отдавать местным производителям. При этом в надзорном ведомстве также напоминают, что качественный товар в любом случае совершенно точно не может быть самым дешевым. Эти правила гражданам необходимо обязательно учитывать при каждом походе в магазин за продуктами и другими товарами.