Зеленский сообщил, что Норвегия даст Украине 100 млн долларов на восстановление энергосистемы

Владимир Зеленский поведал украинцам о своем большом геополитическом успехе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия выделила 100 млн долларов США властям Украины на восстановление энергетической системы страны. Об этом 10 декабря 2022 года заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Сегодня есть важные новости из Норвегии. Есть новый пакет поддержки от этой страны в объеме 100 млн американских долларов именно для восстановления нашей энергосистемы", - сказал глава украинского государства в своем видеообращении к украинцам, размещенном в его официальном Telegram-канале.

Ранее Зеленский открыто выразил надежду на то, что "все разумные страны мира" обязательно помогут украинским властям в как можно более короткие и сжатые сроки полностью восстановить энергетическую систему страны. Кроме того, он полагает, что эти же государства вполне могли бы начать оказывать финансовую и военную помощь боевикам Вооруженных сил Украины (в настоящее время это делают далеко не все западные государства, которые позиционируют себя как "союзники Киева").

При этом украинский лидер все публично признал, что быстро восстановить энергетическую систему страны в любом случае не получится, поэтому гражданам придется смириться с регулярными отключениями электричества.