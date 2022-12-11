Беженцы с Украины устроили масштабный бунт в Хорватии из-за решения местных властей

Украинские беженцы снова опозорились на всю Европу из-за своего крайне неадекватного поведения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беженцы с Украины на севере Хорватии устроили «настоящую драму» после решения властей об их выселении из отеля. Информацию об этом распространило издание Jutarnji list.

«В эти дни в Джурджеваце [город в Хорватии] происходит настоящая драма. Беженцы из Украины, в основном из Харькова, которые <…> нашли жилье в отеле Picok в Джурджеваце, получили уведомление, которое шокировало их», — передает хорватское интернет-издание.

Отмечается, что украинцы устраивали истерику, кричали, ругались, плакали, кидались на сотрудников отеля и пытались вступить в потасовки с ними. Хорватские журналиста заявляют, что фактически украинские беженцы устроили настоящий бунт, не желая соглашаться с решением чиновников о своем выселении - они настаивали на том, что никуда из отеля не уедут и останутся в нем. Уговорить беженцев с Украины успокоиться удалось только многочасовых объяснений.

Оказалось, что выгонять на улицу украинцев никто не будет, их просто переселят в другой, менее престижный отель. С большим трудом прибывшие с Украины беженцы согласись на этот вариант, однако не преминули упрекнуть хорватов в черствости и бесчеловечности (так как, по словам украинцев, они уже привыкли к месту своего временного пребывания в отеле в Джурджеваце, нашли работу поблизости, а их дети начали ходить в расположенный неподалеку детский сад).