Евросоюз понес серьезные потери из-за антироссийских санкций, считает бывший вице-канцлер Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что Европа ошибочно считала, что в результате введения санкций Россия существенно ослабнет. В реальности же, по его словам, от ограничений против РФ пострадали рядовые европейцы.

Жители Вены вышли на массовый митинг с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России. В акции приняли участие сотни австрийцев.

«Черные трансплантологи» прибыли под Артемовск (Бахмут), где в настоящее время украинские военнослужащие несут тяжелые потери. Информацию об этом распространил полковник полиции ЛНР (Луганской народной республики) Виталий Киселев со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

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