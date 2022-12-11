Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 декабря 2022 4:31

В США заявили о бесценном военном активе России

Американский журнал Military Watch назвал истребитель Су-35 бесценным военным активом России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В США заявили о бесценном военном активе России

В США заявили о бесценном военном активе России

Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-35 отличается уникальным опытом, которым не обладает ни один современный истребитель. Такое мнение высказали в специализированном американском журнале Military Watch, где военное судно назвали «бесценным активом» России.

В статье отмечается, что в основу истребителя Су-35 лег усовершенствованный вариант истребителя, который завоевал превосходство в воздухе Су-27. Авторы материалы заявляют, что данное воздушное судно также не обладал аналогами во всем мире.

«Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», - сказано в статье.

Напомним, ранее российский истребитель Су-35 вошел в список самых красивых истребителей мира. Как писал сайт KP.RU, воздушной судно заняло второе место в рейтинге, составленном американским изданием Defence Blog, набрав 14% голосов