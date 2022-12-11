В США заявили о бесценном военном активе России Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-35 отличается уникальным опытом, которым не обладает ни один современный истребитель. Такое мнение высказали в специализированном американском журнале Military Watch, где военное судно назвали «бесценным активом» России.

В статье отмечается, что в основу истребителя Су-35 лег усовершенствованный вариант истребителя, который завоевал превосходство в воздухе Су-27. Авторы материалы заявляют, что данное воздушное судно также не обладал аналогами во всем мире.

«Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», - сказано в статье.

Напомним, ранее российский истребитель Су-35 вошел в список самых красивых истребителей мира. Как писал сайт KP.RU, воздушной судно заняло второе место в рейтинге, составленном американским изданием Defence Blog, набрав 14% голосов