Глава NASA оценил уровень сотрудничества с Россией на МКС после начала спецоперации Фото: REUTERS

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне, несмотря на украинский кризис, отметив при этом, что на Земле начало специальной военной операции на Украине «изменило все», в том числе, настроило Европу против Москвы.

«Но это не изменит сотрудничества на МКС. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное», - сказал глава NASA в интервью японской газете Nikkei

Комментируя дальнейшие американские планы в рамках освоения космоса, Нельсон с большой долей вероятности допустил, что США выиграют «гонку с Китаем», который также планирует отправить людей на Луну. По его словам, в том случае, если лунная программа и коммерческий посадочный модуль будут успешными, американцы смогут высадиться на Луне в 2025 или 2026 году.

Напомним, в начале сентября этого года NASA вновь перенесло запуск ракеты SLS к Луне из-за проблем при заправке топлива. Как писал сайт KP.RU, там столкнулись с утечкой жидкого водорода.