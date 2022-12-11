The Epoch Times: Китай выиграет от введения потолка цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times заявил о стране, которая выиграет от введенного потолка цен на российскую нефть. По его словам, такое ограничение будет на руку Китаю.

«В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок», - говорится в статье, где также отмечается, что такие ограничения не навредят, а страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это выгодно.

Как говорится в материале, после введения потолка цен у Пекина появится возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что тем не менее на помешает Москве хорошо зарабатывать на экспорте.

По мнению специалиста, если «Большая семерка» действительно хотела нанести ущерб Москве, то должна была поощрять инвестиции в альтернативные, а также более конкурентоспособные источники энергии. Тем не менее, как говорится в статье, сейчас происходит обратное.

«Правительства стран "большой семерки" продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику», - сказано в материале, где также говорится о том, что это еще больше затрудняет обеспечение диверсификации поставок.

Напомним, Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия окончательно утвердили потолок цен на российскую нефть 4 декабря этого года. Ограничение было установлено на уровне 60 долларов за баррель.