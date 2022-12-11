Bloomberg: 12 стран Евросоюза требуют снизить потолок цен на российский газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа из 12 государств-членов Европейского союза требуют понизить потолок цен на российский газ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Согласно данным агентства, такие призывы прозвучали в попытках смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей, а также бизнес. Уточняется, что среди 12 стран оказались Греция, Бельгия, а также Италия и Польша.

В материалы сообщается, что страны направили соответствующие предложение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики Европейского союза, которые должны согласовать данный вопрос.

«У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены», - сказано в статье.

Напомним, 24 ноября этого года министры энергетики стран Европейского союза не договорились о предельной цене на российский газ, отложив принятие решения до 13 декабря этого года. Как писал сайт KP.RU, накануне газета The Financial Times сообщила, что Евросоюз намерен понизить предполагаемый потолок цен на голубое топлива с 275 до 220 евро за Мвт.ч.