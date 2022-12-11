Экономист спрогнозировал сроки возвращения ушедших из России иностранных брендов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько заявил о возможном возвращении в течение ближайших пяти лет ушедших из России иностранных брендов.

Как уточнил специалист, по контрактам в течение пяти лет у многих иностранных компаний есть возможность вернуться, выкупив свои предприятия, которые ранее были проданы российскому менеджменту.

«Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», - заявил специалист в беседе с URA.RU

Однако, по словам Гинько, российский рынок не держится за то, чтобы ниши от ушедших иностранных компаний сохранялись в обязательном порядке. Как отметил специалист, такие вопросы решаются в индивидуальном порядке.

«Но то, что практически все недовольны, что они уходят, это есть. Они бы хотели остаться. Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», - сказал он.

Напомним, ранее эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов заявил, что иностранные автомобильные бренды потеряли уже примерно 4,5 млрд евро после ухода с российского рынка, отметив, что такие убытки связаны с нереализованными в стране инвестициями, а также почти с бесплатной передачей активов.