Южная Корея зарегистрировала новый рекордный годовой объем экспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея установила новый годовой рекорд экспорта. Об этом сообщает местное агентство «Ренхап» со ссылкой на данные Министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно приведенным данным, в 2021 году Южная Корея экспортировала товары на общую сумму 644,4 млрд долларов, а по состоянию на 10 декабря 2022 года данный показатели превысил прошлогодний рекорд 2021 года на 6,8%. По прогнозам ведомства, до конца текущего года страна способна нарастить объем экспорта до 680 млрд долларов.

Тем не менее в ноябре 2022 года было зафиксировано максимальное падение экспорта с мая 2020 года. Как отмечается, такая динамика была обусловлена ухудшением ситуации в глобальной экономике, а также забастовкой водителей грузовиков. Данный показатель упал на 14% по сравнению с ноябрем 2021 года до 51,91 млрд долларов.

Дефицит торгового баланса в стране в ноябре 2022 года был зарегистрирован на уровне 7,01 млрд долларов по сравнению с профицитом в размере 2,973 млрд долларов в ноябре 2021 года.

Уточняется, что отрицательное сальдо можно отметить уже восьмой месяц подряд, что по итогам текущего года может привести к внешнеторговому дефициту, который последний раз был зафиксирован только во время финансового кризиса в 2008 году.