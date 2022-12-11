Власти США не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков и моряков на Аляске

Власти США не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске Фото: REUTERS

Власти США не позволили российским дипломатам посетить военно-мемориальное кладбище Форт-Ричардсон, расположенное в окрестностях Анкориджа штат Аляска, для того, чтобы возложить цветы к могилам советских летчиков, моряков и гражданских лиц, погибших на Аляске в 1942 - 1945 годах. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявила заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

Дипломат уточнила, что церемонию собирались провести в субботу, 10 декабря, в рамках служебной командировки сотрудников российского посольства в США, но местные власти отказали в посещении военно-мемориального кладбища, отметив, что отказ был сделан без объяснения причины.

«Попытки добиться допуска к мемориалам через Госдепартамент не увенчались успехом, дипломатическая нота посольства была проигнорирована», - приводит ТАСС заявление дипломата, которая пояснила, что разрешение необходимо в связи с тем, что захоронения расположены на территории действующей военной базы, но, по ее словам ранее таких проблем не было.

Сообщается, что российские дипломаты смогли возложить цветы к памятнику ветеранам войн - уроженцам штата Аляска из США.