Приезжие из Марокко устроили погромы в Париже после матча ЧМ по футболу Фото: REUTERS

После победы сборной Марокко над командой Португалии в матче четвертьфинала Чемпионата мира по футболу марокканские болельщики устроили массовые гуляния и погромы в Париже.

Болельщики сборной Марокко, которых собралось несколько десятков в центре Парижа на Елисейских полях, выпустили в направлении правоохранительных органов несколько фейерверков. Кроме того, в ходе празднования победы своей команды футбольные фанаты скандировали лозунги и жгли пиротехнику. Все это переросло в массовые беспорядки, которые закончились столкновениями с правоохранителями. Полицейские в защитной экипировке применили гранаты со слезоточивым газом, а также начали задерживать болельщиков.

Напомним, сборная Марокко обыграла команду Португалии в матче четвертьфинала Чемпионата мира по футболу со счетом 1:0, став таким образом первой африканской командой, которая вышла в полуфинал ЧМ по футболу. Марокканцы сыграют в полуфинале с командой Франции. Матч состоится в четверг, 14 декабря, в 22:00 по московскому времени.