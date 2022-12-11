В Германии возмутились решением ЕС выделить 18 млрд евро Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Welt остались недовольны и подвергли критике решение ЕС предоставить Украине 18 миллиардов евро вопреки выступившей против Венгрии.

Евросоюз, чтобы обойти вето Будапешта выделит деньги для Украины не из общего бюджета ЕС, а из финансов самих стран-участниц.

Читатели в своих комментариях обвинили ЕС в нарушении собственных правил и растрате их налогов на коррумпированную страну, к тому же не входящую в состав ЕС, а еще в лицемерном отношении к Венгрии.

Пользователь walter l задался вопросом, «в ЕС хоть остались какие-нибудь принципы? Установленные нами же правила нарушаются, члены Еврокомиссии арестованы за коррупцию… Во что мы ввязались с Евросоюзом?».

Peter p с недоумением спросил, «почему посторонняя страна получает деньги от ЕС??? Это ведь растрата налогов!», а также потребовал от «прекрасного Мистера Зеленского снять свои грязные деньги со своих счетов и вернуть их обратно Украине, где они и должны быть!».

Eckbert S с горечью отметил, что «страну ЕС бойкотируют, а чужая получает миллиарды… Найдите тут ошибку».

Brain подчеркнул, что «Мистер З» будет это очень доволен. Деньги полетят сразу в Панаму».

Как писал сайт KP.RU, 6 декабря 2022 года страны ЕС не смогли согласовать новой пакет финансовой помощи Украине на 2023 год размером до 18 миллиардов евро из-за блокирования этого решения Венгрией. Как отмечалось, Брюссель будет искать решения сложившейся ситуации.

Однако, 10 декабря 2022 года Совет ЕС согласовал транш макрофинансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год.