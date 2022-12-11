Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками ВСУ на Сватовском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мобилизованные россияне рассказали, как встретились с иностранными наемниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Как рассказали российские военные РИА Новости, все это произошло на Сватовском направлении. Мобилизованные россияне сообщают, что в тот момент занимали оборону сидя в окопах, и готовился артиллерийский удар по украинским войскам. Из окопа солдаты Вооруженных сил (ВС) России увидели тени, решив уточнить, кто именно выдвигается в их сторону, после чего спросили у прибывших пароль.

«В ответ нам крикнули: "Русские сдавайся!". Мы открыли по ним огонь», - рассказал один военный, отметив, что происхождение иностранных наемников точно неизвестно, но казалось, что они разговаривали с польским или словацким акцентом.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщило, что военнослужащие, призванные в ВС России в рамках частичной мобилизации, вязли в плен пятерых украинских военных в своем первом бою.