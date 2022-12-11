В Китае назвали «королем автоматов» российский АК-47 Фото: "КП" Архив

Пользователь китайского портала Baijiahao назвал «королем автоматов» российский АК-47, указав на способность нанести серьезный урон, а также технические характеристики, в том числе надежную конструкцию и работу в любых условиях.

Как считает пользователь портала, такая винтовка отличается прочностью, а также долговечностью и низкой себестоимостью, что сделало автомат популярным во всем мире. Кроме того, в публикации отмечается, что оружие обладает высокой мощностью, а также способен стрелять бронебойными снарядами для того, чтобы поразить легкую бронетехниу.

«Винтовка … безопасная и надежная, хорошо адаптируется к окружающей среде. Именно эти преимущества делают автомат Калашникова самым популярным огнестрельным оружием в мире, прочно закрепив его на месте "короля автоматов"», - заявил пользователь Baijiahao.

Напомним, накануне в США заявили о бесценном военном активе России. Как писал сайт KP.Ru, таким активом по мнению американского журнала Military Watch является истребитель Су-35.