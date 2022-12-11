В России зарегистрировали рост спроса на медицинские маски на 60% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом россияне начали активно закупаться масками, а также лекарствами, продажи которых выросли на 60% и 21%, соответственно, Об этом сообщили представители отрасли.

«За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29%, на лимоны – 23%. Чаще стали покупать также чеснок (плюс 7%)», - сообщили в пресс-службе маркетплейса Wildberries, отметив также и рост продаж витаминов.

Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что показатель заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекции в России за неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года вырос на 23,3%. Кроме того, отмечался и рост заболеваемости коронавирусом.