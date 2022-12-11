Статистика заражения коронавирусом в России на 11 декабря 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России было выявлено 7 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в воскресенье, 11 декабря 2022 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 51 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 5 718 человек, что на 11,3% меньше по сравнению с минувшей субботой 10 декабря. Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 763 человека, что на 48,3% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на среду, 7 декабря 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 21 665 152. Жертвами COVID-19 стало 392 611 человек, а из больниц выписали 21 061 584 пациента.