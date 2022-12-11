Психолог дала советы, как восстановить силы во время новогодних каникул Фото: Мария ЛЕНЦ

Впереди долгие выходные, новогодние каникулы большинство россиян намерены провести дома. Но это не всегда режим поесть-поспать помогает восстановить моральные силы. Для того, чтобы зарядится энергией, мозгу требуется другой формат отдыха.

Психолог Светлана Смирнова советует работать с рецепторами. Прежде всего, со зрительными. Можно отправиться в поездку, наблюдение за зимней природа будет иметь терапевтический эффект.

- Наблюдение за зимним ландшафтом с его формами, геометрией, белым цветом имеет хороший терапевтический эффект, – рассказывает специалист интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Не менее полезно делать что-то своими руками: испечь пирог, связать шапку, провести время с пользой. Ведь осваивая любое дело в мозгу создаются нейронные связи.

- Осваивая любое дело, мы создаем у себя новые нейронные связи, – напоминает Смирнова. – Кроме того, изучаем себя, знакомимся со своим внутренним миром. А еще человек знакомится со своим внутренним миром.

- Вязание, например, тренирует мелкую моторику. Оно полезно и детям, и взрослым , - отмечает специалист.

А вот тратить выходные на то, что принято, но вам не по душе – не стоит. Не хочется идти в гости, а есть желание посмотреть новый фильм – не отказывайте себе. А чтобы время не пролетало незаметно, нужно составить план из двух-трех дел, тогда каникулы оставят терапевтический эффект.

А тем временем, многие уже начали подготовку к Новому году. Опрошенные Москвой 24 эксперты сообщили о подорожании в среднем на 50–100 рублей елочных игрушек. По их словам, на стоимость в том числе повлиял рост цен на сырье.

Чтобы сэкономить, продукты с долгим сроком годности можно закупить заранее, ведь в канун праздника многие продавцы могут поднять цены, передает телеканал "360".