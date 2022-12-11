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НовостиЭкономика11 декабря 2022 8:47

Си Цзиньпин предложил арабским странам рассчитываться за покупку нефти в юанях

Reuters: Си Цзиньпин предложил арабским странам рассчитываться за покупку нефти в юанях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Си Цзиньпин предложил арабским странам рассчитываться за покупку нефти в юанях

Си Цзиньпин предложил арабским странам рассчитываться за покупку нефти в юанях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель КНР Си Цзиньпинь призвал арабские страны помочь Пекину снизить влияние Вашингтона в нефтяной отрасли, предложив закупать черное золото в юанях. Его слова приводит Reuters.

Как сообщает источник агентства в Саудовской Аравии заявил, что Китай теперь лоббирует использование в торговле свою национальную валюту вместо американского доллара. По его мнению, решение продавать небольшое количество сырья в юанях может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, однако, как он считает, «еще не время».

Си Цзиньпинь заявил, что Пекин намерен «в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях по торговле нефтью и газом».

В статье также отмечается, что данный переход поможет установить юань для расчета в нефтяных сделках, ослабив влияние США на бизнес в данной сфере.