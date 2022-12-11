Си Цзиньпин предложил арабским странам рассчитываться за покупку нефти в юанях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель КНР Си Цзиньпинь призвал арабские страны помочь Пекину снизить влияние Вашингтона в нефтяной отрасли, предложив закупать черное золото в юанях. Его слова приводит Reuters.

Как сообщает источник агентства в Саудовской Аравии заявил, что Китай теперь лоббирует использование в торговле свою национальную валюту вместо американского доллара. По его мнению, решение продавать небольшое количество сырья в юанях может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, однако, как он считает, «еще не время».

Си Цзиньпинь заявил, что Пекин намерен «в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях по торговле нефтью и газом».

В статье также отмечается, что данный переход поможет установить юань для расчета в нефтяных сделках, ослабив влияние США на бизнес в данной сфере.