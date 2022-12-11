Правительство России выделит более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 362,5 млн рублей для выплаты малообеспеченным семьям с тремя и более детьми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 11 декабря, на сайте российского правительства.

«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей», - сказано в заявлении кабмина.

В сообщении уточняется, что дополнительное средства нужны в связи с уточнением числа получателей выплат в российских регионах. Источником финансирования стал резервный фонд правительства. Кроме того, уточняется, что размер выплаты равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе России, а в среднем данная выплата составит 14,5 тысяч рублей.

Напомним, в начале октября этого года Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки на погашение ипотеки для многодетных семей. Действие программы было продлено до 31 декабря 2023 года.