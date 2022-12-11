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НовостиОбщество11 декабря 2022 8:57

Правительство России выделит более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей

Источником финансирования стал резервный фонд
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство России выделит более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей

Правительство России выделит более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 362,5 млн рублей для выплаты малообеспеченным семьям с тремя и более детьми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 11 декабря, на сайте российского правительства.

«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей», - сказано в заявлении кабмина.

В сообщении уточняется, что дополнительное средства нужны в связи с уточнением числа получателей выплат в российских регионах. Источником финансирования стал резервный фонд правительства. Кроме того, уточняется, что размер выплаты равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе России, а в среднем данная выплата составит 14,5 тысяч рублей.

Напомним, в начале октября этого года Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки на погашение ипотеки для многодетных семей. Действие программы было продлено до 31 декабря 2023 года.