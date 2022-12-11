Педиатр Торкова перечислила шесть правил, как помочь детям зимой избежать простуд Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Зимой никто не застрахован от гриппа и ОРВИ. Если подкралась болезнь, то не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу. Но самым хорошим способом станет профилактика недуга.

Иммунная система детей работает менее эффективно при снижении температуры воздуха. Поэтому стоит соблюдать определенные правила, чтобы укрепить иммунитет.

Правило первое: не нужно чрезмерно укутывать ребенка. Оптимально – на один слой больше одежды, чем на себя. Если ребенок потеет на улице, то потом придется ходить в сырой одежде и риск простуды возрастает.

Правило второе: после улицы всегда нужно мыть руки. Инфекции попадают в организм как раз через грязные руки. Еще путем распространения становятся загрязненные предметы, соски, игрушки.

Правило третье: после посещения общественных мест можно промывать нос соляным раствором, так можно буквально смыть со слизистой потенциальных возбудителей ОРВИ.

Правило четвертое: самая лучшая защита – это вакцинация. Сейчас так же есть вакцины против пневмококковой и гемофильной инфекции. Они вызывают пневмонию, отит, синусит, менингит.

Правило пятое: зимой нужно компенсировать недостаток витамина D. Он образуется под действием ультрафиолетовых лучей, но в холодное время года их не хватает. Так что стоит с врачом подобрать подходящую дозу витамина.

Правило шестое: не забывайте про закаливание. Это должно стать частью жизни ребенка.

Не стоит забывать, что зимой страдает не только иммунитет, но и нежная кожа малыша. Перед выходом на улицу нужно наносить колд-крем на открытые участки тела, советует "Российской газете" врач-педиатр, медицинский редактор сообщества "Врачи РФ" Татьяна Торкова.

Если у ребенка сухая кожа, то после каждого приема душа нужно наносить крема-эмоленты, они снижают риск развития дерматита, сообщает "360".

Дети, растущие в городах вдалеке от природы, а также в условиях чистых квартир, имеют ослабленный иммунитет, поскольку их организм не сталкивался с большим количеством пыли, пыльцы и прочими раздражающими факторами. В таком случае рекомендуется "лесная терапия", сообщает Life.