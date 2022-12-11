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НовостиОбщество11 декабря 2022 9:03

Педиатр Торкова перечислила шесть правил, как помочь детям зимой избежать простуд

В зимний период времени болезни приходят чаще
Елена АКИМОВА
Педиатр Торкова перечислила шесть правил, как помочь детям зимой избежать простуд

Педиатр Торкова перечислила шесть правил, как помочь детям зимой избежать простуд

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Зимой никто не застрахован от гриппа и ОРВИ. Если подкралась болезнь, то не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу. Но самым хорошим способом станет профилактика недуга.

Иммунная система детей работает менее эффективно при снижении температуры воздуха. Поэтому стоит соблюдать определенные правила, чтобы укрепить иммунитет.

Правило первое: не нужно чрезмерно укутывать ребенка. Оптимально – на один слой больше одежды, чем на себя. Если ребенок потеет на улице, то потом придется ходить в сырой одежде и риск простуды возрастает.

Правило второе: после улицы всегда нужно мыть руки. Инфекции попадают в организм как раз через грязные руки. Еще путем распространения становятся загрязненные предметы, соски, игрушки.

Правило третье: после посещения общественных мест можно промывать нос соляным раствором, так можно буквально смыть со слизистой потенциальных возбудителей ОРВИ.

Правило четвертое: самая лучшая защита – это вакцинация. Сейчас так же есть вакцины против пневмококковой и гемофильной инфекции. Они вызывают пневмонию, отит, синусит, менингит.

Правило пятое: зимой нужно компенсировать недостаток витамина D. Он образуется под действием ультрафиолетовых лучей, но в холодное время года их не хватает. Так что стоит с врачом подобрать подходящую дозу витамина.

Правило шестое: не забывайте про закаливание. Это должно стать частью жизни ребенка.

Не стоит забывать, что зимой страдает не только иммунитет, но и нежная кожа малыша. Перед выходом на улицу нужно наносить колд-крем на открытые участки тела, советует "Российской газете" врач-педиатр, медицинский редактор сообщества "Врачи РФ" Татьяна Торкова.

Если у ребенка сухая кожа, то после каждого приема душа нужно наносить крема-эмоленты, они снижают риск развития дерматита, сообщает "360".

Дети, растущие в городах вдалеке от природы, а также в условиях чистых квартир, имеют ослабленный иммунитет, поскольку их организм не сталкивался с большим количеством пыли, пыльцы и прочими раздражающими факторами. В таком случае рекомендуется "лесная терапия", сообщает Life.