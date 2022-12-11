В Госдуме выразили надежду на восстановление отношений между Россией и США Фото: REUTERS

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала запрет властей США возложить российским дипломатам цветы к могилам летчиков и моряков на Аляске, отметив, что сейчас Вашингтон ведет себя, как считает нужным в рамках своей пропаганды, однако выразила надежду, что все это временно, указав, что Москва надеется на восстановление отношений

«Мы понимаем, что то, что раньше было разрешено, теперь работает совсем по-другому … американцы сегодня будут вести себя так, как считают нужным. А мы все надеемся, что это временно», - приводит Lenta.ru слова депутата, которая также отметила, что ране было «наоборот», и «все гордились тем, что есть такие мемориалы и чтится память», а Россия и США «делали это совместно».

Напомним, накануне заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова сообщила, что американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков и моряков на Аляске, отметив, что отказ был сделан без объяснения причины.