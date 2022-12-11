«Укрэнерго» получит свыше 400 евро млн на реконструкцию энергообъектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в воскресенье, 11 декабря, заявила, что в скором времени сможет закупить часть критически необходимого оборудования для реконструкции поврежденной сетевой инфраструктуры Украины за счет выделения свыше 400 млн евро.

«В целом привлечено финансирование более чем на 400 млн евро», - заявила компания, уточнив, что выделение таких средств стало возможным благодаря решению украинского правительства о предоставлении государственных гарантии по кредиту ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) на сумму 300 млн евро, который будет дополнен грантом от кабмина Нидерландов.

В компании также заявили, что финансирование позволит направить необходимые средства на реконструкцию поврежденного оборудования, а также поддержание финансовой устойчивости «Укрэнерго».

Напомним, днем ранее о повреждении объектов энергоинфраструктуры сообщили в Одесской области Украины. Как заявили в городском совете Одессы, тысячи абонентов остались без света.

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