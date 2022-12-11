Юристы объяснили, как поступить если человек или его имущество пострадали из-за неубранного снега Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима – время повышенной опасности. Получить травму можно сразу после выхода из дома. А виной всему может стать неубранный снег.

Если человек упал, то юристы советуют не покидать место происшествия. Стоит вызвать скорую помощь, чтобы бригада зафиксировала увечье, а еще отметила в протоколе место происшествия.

Свидетелями могут стать соседи, их стоит попросить зафиксировать все на видео.

После нужно будет получить справку, в которой указан характер травмы, и отражено лечение. В этому документы стоит присовокупить бумаги от лечащего врача.

На следующем этапе стоит разобраться, кто ответственный за уборку территории: если травма была получена во дворе – то управляющая компания, если на ступеньках в магазине – то торговая точка.

Затем следует обратиться к виновнику в устной или письменной форме и потребовать компенсации за причиненный вред. Если будет отказано – подавать в суд.

Если повреждено имущество, например, на крышу машины упала сосулька или массив снега, то стоит вызывать полицию, чтобы зафиксировали происшествие. Сами снимите все на видео и сделайте фотографии. Кадры должны показывать и улицу и повреждения и доказывать тот факт, вы не нарушаете правила парковки.

Если машина была припаркована во дворе дома, то поставить в известность УК. Стоит также позвонить в страховую и объяснить ситуацию, некоторые страховщики покрывают такие проблемы.

Стоит помнить, что в любой компенсации будет отказано, если выяснится, что машину вы поставили под оградительной лентой.

Вам могут отказать в компенсации в случае, если вы поставили автомобиль под оградительной лентой.

Не лишним будет найти свидетеля происшествия, а еще вызвать независимого оценщика. Но его работу придется оплатить самому. Дальше последует суд, пишет ФАН.

Ранее, инструктор по альпинизму дал советы, как передвигаться зимой по улицам. Самый главный и нужный совет — смотрите вверх, а не только перед собой. Во-первых, потому что есть рабочие, которые могут не усмотреть и сбросить на вас снежную кучу. Кроме того, можно оказаться в ситуации, когда чистят крышу, а человек оказался в зоне поражения и падающих сосулек, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На дорогах во время снегопада стоит держать увеличенную дистанцию, чтобы не угодить в аварию, передает "360".