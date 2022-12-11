Франко-немецкий производитель оружия усомнился в способности Бундесвера защитить Берлин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава группы оборонных компаний KNDS, объединяющей часть немецких и французских производителей оружия, Франк Хаун заявил, что при военном конфликте Бундесвер будет способен защитить только небольшой город, как Аугсбург, отметив, что страны Североатлантического альянса готовы к обороне, имея сильного партнера в виде США.

«Европа лишь частично обороноспособная. А Бундесвер? Раньше у него было более двух тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин», заявил специалист, отметив, что Германию «выжали, как лимон», а нехватку средств нельзя покрыть деньгами, обещанными правительство.

Хаун указал на большое количество дефицитов, отметив, что его необходимо «наверстать» уже сейчас». По его слова, прежде всего, армии ФРГ не хватает реактивной и ствольной артиллерии.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении Германии стать гарантом безопасности Европы, отметив, что Берлин прилагает все усилия для укрепления мирового порядка на основе принципов ООН.