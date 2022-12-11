Илон Маск заявил об увеличении количества символов в постах Twitter Фото: REUTERS

Компания Twitter планирует в скором времени увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до четырех тысяч. Такое заявление в воскресенье, 11 декабря, сделал глава компании Илон Маск.

«Да», - ответил бизнесмен на сообщение пользователя, который спросил у него, собирается ли компания увеличить количество символов.

Ранее миллиардер заявил о планах компании вскоре добавить возможность прикреплять длинные тексты к публикациям.

На данный момент сообщения в Twitter ограничены 280 символами, поэтому многие пользователи вынуждены прикреплять к своим публикациям фото с большим объемом текста.

Напомним, в конце ноября этого года Илон Маск заявил о восстановлении заблокированных учетных записей Twitter, отдельно отметив тот факт, что решение об «амнистии» таких пользователей он принял по итогам масштабного открытого опроса пользователей социальной сети. Кроме аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, под разблокировку попала также и страница эпатажного американского рэпера Канье Уэста.