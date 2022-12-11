ZDF: Евросоюз продолжает закупать российский сжиженный природный газ вопреки запретам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия и Европейский союз продолжают закупать сжиженный природный газ из России вопреки запретам. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики.

Согласно данным института, СПГ из России по-прежнему поступает немецким потребителям. Вице-президент института Стефан Коотс, указывает на то, что российский сжиженный природный газ прибывает в Бельгию, после чего его перевозят в Германию уточняя, что объемы таких поставок составляют примерно 5 млрд кубометров в год, что составляет 5% от всей потребности ФРГ. При этом ZDF отмечает, что ранее немецкое правительство объявило о планах отказаться от российского газа.

По данным энергокомпании ICIS, на сегодняшний день примерно 13% европейского импорта СПГ поступает из России, а странами-покупателями прежде всего являются Франция, Нидерланды и Бельгия.

В Кильском институте также не прогнозируют дефицита газа в Германии этой зимой, но говорят о критической ситуации зимой 2023 - 2024 годов.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия больше не полагается на российские энергоносители, сообщив о стремлении страны к независимости от поставок в долгосрочной перспективе.