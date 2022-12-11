Слуцкий анонсировал проект, посвященный популяризации героев спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о новом партийном проекте, который будет посвящен популяризации героев специальной военной операции на Украине.

«Наша партия работает над тем, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну на передовой, стали живыми примерами подлинного патриотизма и вызывали чувства особой сопричастности и поддержки у всех граждан страны», - заявил политик, уточнив, что данный проект будет запущен в ближайшее время.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что подвиги героев специальной военной операции на Украине включат в учебники истории, отметив, что новые единые программы по истории подписаны и уже направлены в Министерство юстиции РФ.

При этом президент России Владимир Путин во время церемонии награждения Героев России в Кремле заявил, что для него лично каждый боец на передовой является героем.