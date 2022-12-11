Путин и Эрдоган обсудили реализацию зерновой сделки Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также реализацию зерновой сделки. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган подчеркнул, что совместные усилия помогли обеспечить доставку более 13 млн сельхозпродукции нуждающимся странам, указав также на то, что в рамках зернового коридора могут быть начаты работы по экспорту другого продовольствия.

«На переговорах обсуждались отношения между Турцией и Россией, в том числе в области энергетики, вопросы борьбы с терроризмом и региональные вопросы», - сказано в заявлении.

Кроме того, сообщается, что турецкий президент в разговоре с российским коллегой выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.

Напомним, днем ранее, 10 декабря, Москва и Анкара провели консультацию по вопросам вывоза зерна из Украины.