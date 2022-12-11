Песков заявил, что отношения с Западом приехали "на станцию конфронтация"

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения с западными странами на сегодняшний день фактически заморожены, назвав их конфронтацией. По его словам, в такой ситуации России необходимо запастись прочностью.

«Мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», - заявил представитель Кремля в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Песков уточнил, что в данном случае имеет в виду коллективный Запад.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны запада все время ищут любые зацепки для того, чтобы вбить клинья в отношения между Россией и Казахстаном, отметив при этом нерушимость двухсторонних отношений этих стран.