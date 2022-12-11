Умер Георгий Санников, советский разведчик

Советский разведчик Георгий Санников Фото: пресс-бюро Службы внешней разведки

Умер Георгий Санников, знаменитый советский разведчик. Он скончался в возрасте 93 лет, сообщили в Службе внешней разведки России.

«Сегодня не стало прекрасного человека – Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Георгий Санников в начале 50-х годов активно участвовал в ликвидации подполья националистов на Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов* и спецслужбы Запада.

В редине-конце 50-х годов разведчик дважды направлялся в длительные заграничные командировки в Германию по линии внешнеполитической разведки, а в 1970-1971 годах участвовал в четырехсторонних переговорах по Западному Берлину. Санников ушел в отставку в 1977 году.

Кроме разведывательной работы он участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи, проявлял активность в средствах массовой информации.