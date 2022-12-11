Боррель заявил, что Турции нужно присоединиться к антироссийским санкциям Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель считает, что Анкаре необходимо пересмотреть свои торговые отношения с Москвой, присоединившись к антироссийским санкциям. Об этом сказано в письменном обращении дипломата к Европарламенту, которое оказалось в распоряжении немецкого редакционной группы Funke.

По словам Бореля, турецкая политика, направленная на неприсоединение к ограничительным мерам в отношении Москва, стала поводом для беспокойства. «Углубление двусторонних экономических отношений Турции и РФ ... также является поводом для большого беспокойства», - приводятся выдержки из обращения дипломата.

Как отмечается Боррель, Турции официально имеет статус кандидата на вступление Евросоюз, которое в свою очередь ожидает, что кандидаты собираются разделять санкционную политику сообщества.

Напомним, ранее Боррель сказал о договоренности стран Европейского союза продолжить попытки изолировать Россию, указав на планы Брюссель продолжит вводить антироссийские санкции.