Путин подбодрил смутившегося в Кремле солдата-героя: «Я тоже волнуюсь» Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия-1» показали, как президент России Владимир Путин 8 декабря 2022 года после окончания церемонии награждения военнослужащих звездами «Героя России» в Георгиевском зале Кремля пообщался с военнослужащими.

На кадрах видно, что Путин отдельно подошел к гвардии ефрейтору Давиду Малыйкину, который во время своего выступления сбился с речи и ненадолго замолчал.

Путин подбодрил солдата-героя, сказав, что «я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь».

Как сообщал сайт KP.RU, во время своей речи молодой ефрейтор Малыйкин от значимости момента распереживался и слегка сбился. Еще бы – Кремль, Георгиевский зал, Путин. Да и «зрители» в зале сплошь генералы и полковники орденами и с золотыми звездами на лацканах пиджака.

Путин похлопал парня по плечу и сказал, «не переживай, тут все свои».

Кроме того, президент также отметил, что многие из награжденных доказали не на словах, а на деле свою преданность Родине. Путин призвал никогда не забывать о тех героях, которые отдали свои жизни и об их семьях.