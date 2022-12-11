Bild: В Германии за год число сторонников движения «Граждане рейха» выросло на 10%

В Германии за год число сторонников движения «Граждане рейха» выросло на 10% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество сторонников движения «Граждане рейха» в Германии увеличилось на 10% – с двух до 23 тысяч человек, рассказали в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Как передает издание Bild со ссылкой на главу ведомства Нэнси Фезер, в этом году сторонники «Граждан рейха» 239 правонарушений. По ее словам, Германия имеет дело не просто с мелким хулиганством, поэтому «все виновники сидят в следственных изоляторах».

Напомним, движение «Граждане рейха» появилось в ФРГ в 80-х годах. Его сторонники до сих пор считают, что Германия существует в границах 1937 года и не признают действующее правительство. По их мнению, Германия «оккупирована союзниками».

Как писал сайт KP.RU, ранее в ФРГ задержали подозреваемых в подготовке к совершению государственного переворота. Они связывались с представителями России, но не получили поддержки, заявили в Генпрокуратуре стран Среди 22 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России.

Немецкий политик, депутат Бундестага Штеффен Котре считает попытку госпереворота в Германии намерением правительства страны скрыть в энергетической и экономической политике.