Путин обсудил с Эрдоганом товарооборот России и Турции, зерновую сделку и сирийскую проблему

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили реализацию зерновой сделки, товарооборот двух стран и сирийскую проблему.

«Рассмотрен ход выполнения стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года», – сообщается на сайте Кремля.

Президенты также затронули тему совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. Путин и Эрдоган обменялись мнениями по инициативе создания на территории Турции газового хаба, кроме того, глава российского государства изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, добавили в Кремле.

Как писал сайт KP.RU, 10 декабря Москва и Анкара провели консультацию по вопросам вывоза зерна из Украины.

В середине ноября Путин обсудил с Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.