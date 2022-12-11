Bloomberg: Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы

Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы Фото: REUTERS

Власти Турции возобновили пропуск танкеров с нефтью через проливы Босфор и Дарданеллы, рассказали в транзитных портах республики.

Как передает Bloomberg, очередь из ожидающих пропуска танкеров начала уменьшаться. По информации агентства, в воскресенье, 11 декабря, 19 танкеров ожидали прохода через турецкие проливы, тогда как накануне в очереди стояли 27 судов.

Напомним, Турция начала требовать документы в качестве подтверждения полного покрытия страховок после введения потолка цен на российскую нефть.

На этой неделе огромная пробка из судов образовалась на входе в пролив Босфор из-за отказа компаний представить документы о страховке грузов. В Генеральном управлении мореходства Турции рассказали, что «европейские представители отказываются от выдачи документов, которые предоставляются им в рутинном порядке». Вместе с тем в ведомстве отметили, что причина отказа представить документы непонятна.